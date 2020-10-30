Yağmurlu hava geliyor
Meteoroloji Dairesi, yarın ile Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi, yarın ile Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.
Dairenin 6 Kasım’a kadar olan hava tahin raporuna göre, hava yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi parçalı bulutlu, 3 Kasım Salı yer yer sağanak yağmurlu, 4 Kasım Çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 5 Kasım Perşembe parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 6 Kasım Cuma parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece, ikinci yarısında ise 22-25 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.