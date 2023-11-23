CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “yabancılara satılan mallar ve nüfus” konusundaki söylemleri üzerine Meclis kürsüsüne çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu konuda yasa hazırlığında olduklarını ifade etti, “Yabancılara yap – satı yasaklayacağız” dedi.

Oğuz, yabancıların mal alımlarıyla ilgili bir yasa hazırlığında olduklarını, söz konusu tasarının yarın Başsavcılığın görüşüne sunulacağını söyledi, “Yabancılara yap – satı yasaklayacağız” dedi.

Emlakçılarla ilgili de bir yasa hazırlandığını söyleyen Oğuz, “Kara para ve benzeri konularla ilgili tespitler bu yasayla birlikte düzenlenecek” iddiasında bulundu.

Sözleşmeler ve şirketler aracılığıyla yabancılar tarafından alınan taşınmaz mallarla ilgili ciddi bir sorun yaşandığını söyleyen Oğuz, “Bakanlar Kurulu, son 4 yılda 14 bin 607 yabancıya mal alım izni verdi Bu rakamın tapuya gideni topalmda 5 bin 375” dedi.

Bu izni alıp, tapuya gitmeyenlerle ilgili de söz konusu yasada düzenleme bulunduğunu söyleyen Oğuz, “Koçana gitmeleri için 6 ay vereceğiz. 6 ayın sonunda tapuya gitmezlerse izni iptal edeceğiz” şeklinde konuştu.

Oğuz, “30 taşınmaz mal yabancılar olduğunu duyuyoruz, bu da ülkenin gerçeği” dedi, bu konuda sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman:

“İran, Rus veya İsrail mafyalarıyla baş edemeyiz”

İçişleri Bakanı Oğuz’un ardından yeniden kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Oğuz’un “yabancılara yap – satı yasaklayacağız” sözlerine dikkat çekti, Hükümetin geçtiğimiz günlerde, sadece bir şirkette “hissedar” olduğu için istisnai yurttaşlık verdiği kişiye işaret etti.

Yabancı ortaklı şirketlerin sahipliklerinde yüzde 51 vatandaş, yüzde 49 yabancı şartının varlığını anımsatan Erhürman, “Aslında bu şirket böyle çalışmıyor. Sermayeyi yabancı koyuyor, kendine bir ortak buluyor ve işini yürütüyor” dedi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin geçtiğimiz günlerde bir istisnai yurttaşlık verdiğini anımsatan Erhürman, “Bu kişinin vatandaş olma sebebi ne idi? Bir şirkette hissedar olmak. Başka bir şey değil… Zaten bu bahsettiğimiz şirketlerdeki herkes hissedar. Bu neyi doğuracak? Vatandaşlık aldığı an hem yap – satçı olacak, hem de istediği kadar mülkiyet elde edilebilecek” şeklinde konuştu.

“Yabancılara yap – satı kapatmanın yolu bu değil” diyen Erhürman, “Yabancı uyruklulara kapattım dersiniz, kapatırsınız. Ama vatandaş olduğu anda önü açılır. Diyelim ki bir Rus geldi ve vatandaş oldu. Yap –sat işi yapıyor veya aracıdır. Herhangi bir Rus alıcı burada bir işveren tercih edecekse, iş yapmak için o Rus’u tercih edecek. Yerli inşaat sektörü bundan çok büyük bir dayak yeme riskiyle karşı karşıya” dedi.

Bu konulara “kara para” iddialarının da dahil edildiğinde, işin daha da büyüyeceğini belirten Erhürman, “Genelde çok sorumlu davranıp bu laflar etmiyorum ama bizim İran, Rus veya İsrail mafyalarıyla baş etme potansiyelimiz yok. Bu ülkede hiçbir şeyi kontrol edemez noktaya geliriz” ifadelerini kullandı.