Ya ‘UBP-DP-HP’ Ya da erken seçim

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, YDP’ye koalisyon kapısını kapattı, seçenekler arasında olmadığını açıkladı, 30 vekille hükümet kurmak istediğini belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise UBP ile hükümet kurmayacaklarını söyledi. Tüm bu açıklamalardan geriye UBP-DP-HP üçlü koalisyon hükümeti ya da yeniden erken seçim seçeneği kaldı.

GENEL SEKRETERLER NE DEDİ?

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu: “YDP seçenekler arasında değil, 30 vekilli bir hükümet istiyoruz”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: “UBP ile taban tabana zıtız,

UBP-CTP çok zayıf bir ihtimal”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu: “Olası hükümet modelinde ana faktör sadece HP değil”

DP Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı: “UBP’nin hükümet kurma çalışmaları içeresinde DP’yi de istediği netleşti”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk: “Şartlar olgunlaştığında net konuşabilir. Yarın bizim kapımız çalınabilir, o zaman değerlendiririz”

Ayşe GÜLER

Siyasette yeni koalisyon hükümetine yönelik tablo oluşmaya başladı.

Hükümeti kurmakla görevlendirileceği açıklanan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, YDP’ye koalisyon kapısını kapatarak, seçenekler arasında olmadığını açıkladı, 30 vekille hükümet kurmak istediğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise UBP ile hükümet kurmayacaklarını söyledi. Tüm bu açıklamalardan geriye UBP-DP-HP üçlü koalisyon hükümeti ya da yeniden erken seçim seçeneği kaldı.

Gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP-CTP hükümetinin kurulmasını ‘çok zayıf bir ihtimal’ olarak değerlendirdi, “UBP-CTP hükümetinin kurulması evet olabilir, ama çok da kolay değil. Her iki partinin de taban tabana zıt düşünceleri vardır” şeklinde konuştu.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, olası hükümet modelinde ana faktörün sadece Halkın Partisi olmadığını söyledi, daha ciddi şekilde görüşme için girişim yapılması gerektiğini söyledi.

Manavoğlu, şu ana kadar UBP ile resmi bir görüşme olmadığını, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun kamuoyu üzerinden niyet belirttiğini kaydetti.

DP Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı, UBP’nin hükümet kurma çalışmaları içeresinde DP’yi de istediğinin netleştiğini söyledi, Pazartesi günü Meclis’teki yemin töreninin ardından sürecin netleşeceğini ifade etti.

Tunçtaşlı, Başbakan Sucuoğlu’nun açıklamalarından 30 vekilden oluşacak hükümetin DP ile olacağını dile getirerek, UBP ile henüz somut bir toplantı yapılmadığını aktardı.

Öte yandan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun YDP ile ilgili açıklamalarının kendi takdiri olduğunu söyledi, “Şartlar olgunlaştığında net konuşabilir. Yarın bizim kapımız çalınabilir, bir şekilde o zaman değerlendiririz” dedi.

8+2 konuşulmuştu…

Daha önce UBP’nin UBP-DP-HP Hükümet formülünde hem DP hem de HP’ye birer bakanlık önerisinde bulunacağı gündeme gelmişti.

8+2 bakanlık formülünün konuşulduğu da ifade edilmişti.

Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’nı gündeme getirmişti…

Öte yandan Demokrat Parti’de Fikri Ataoğlu yeniden Turizm Bakanlığı’nı talep ederken, diğer iki milletvekilinden Serhat Akpınar’ın Eğitim, Hasan Tosunoğlu’nun ise Ulaştırma ya da Ekonomi bakanlıkları beklentisinde olduğu öğrenilmişti.

GENEL SEKRETERLER NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“UBP ile taban tabana zıtız, UBP-CTP çok zayıf bir ihtimal”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP-CTP hükümetinin kurulmasını ‘çok zayıf bir ihtimal’ olarak değerlendirdi, “UBP-CTP hükümetinin kurulması evet olabilir, ama çok da kolay değil. Her iki partinin de taban tabana zıt düşünceleri vardır” şeklinde konuştu.

Sorakın, “Kıbrıs konusundaki düşünceler taban tabana zıttır. Biz federal çözümü savunurken, UBP, iki ayrı egemen devlet modeli üzerinden çözümsüzlüğü savunuyor. Ekonomide, alım gücünün korunmasında, eğitimde sağlıkta çok farklı görüşlere sahibiz. Bu görüşlerin yakınlaşması ne kadar mümkün olur bilemiyoruz” dedi.

Oluşan mevcut parlamento aritmetiği içerisinde CTP’siz bir hükümetin daha olasılık görüldüğünü belirten Sorakın, UBP ile kısa gayri resmi bir görüşme yapıldığını ancak orda da hükümet kurulmasıyla alakalı bir şeyin konuşulmadığını belirtti.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Olası hükümet modelinde ana faktör sadece HP değil”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, olası hükümet modelinde ana faktörün sadece Halkın Partisi olmadığını söyledi, daha ciddi şekilde görüşme için girişim yapılması gerektiğini söyledi.

Manavoğlu, şu ana kadar UBP ile resmi bir görüşme olmadığını, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun kamuoyu üzerinden niyet belirttiğini kaydetti.

“Olası hükümet aritmetikleri bellidir. Bunlar UBP-CTP, UBP-DP-HP ya da UBP-DP-YDP, UBP-DP, UBP-HP’dir” diyen Manavoğlu, “UBP’deki sıkıntılar bizi ilgilendirmez. Kendi içlerinde sıkıntı varsa, bunun sigortası biz olacak değiliz” şeklinde konuştu.

DP Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı:

“UBP’nin hükümet kurma çalışmaları içeresinde DP’yi de istediği netleşti”

DP Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı, UBP’nin hükümet kurma çalışmaları içeresinde DP’yi de istediğinin netleştiğini söyledi, Pazartesi günü Meclis’teki yemin töreninin ardından sürecin netleşeceğini ifade etti.

Tunçtaşlı, Başbakan Sucuoğlu’nun açıklamalarından 30 vekilden oluşacak hükümetin DP ile olacağını dile getirerek, UBP ile henüz somut bir toplantı yapılmadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle hükümeti kurma görevini verip veremeyeceğine ilişkin bilinmezlik yaşandığını dile getiren Tunçtaşlı, “Süreç uzar mı, yoksa farklı bir şekilde görev Faiz beye verilir mi bilmiyorum” dedi.

Tunçtaşlı, DP’nin görev almaya hazır olduğunu dile getirdi.

“Hükümette hangi bakanlıklar verir, hangi daireler verilir görüşmede netleşecek” şeklinde konuşan Tunçtaşlı, önümüzdeki hafta sürecin daha da netleşeceğini sözlerine ekledi.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk:

“Şartlar olgunlaştığında net konuşabilir. Yarın bizim kapımız çalınabilir, o zaman değerlendiririz”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun YDP ile ilgili açıklamalarının kendi takdiri olduğunu söyledi, “Şartlar olgunlaştığında net konuşabilir. Yarın bizim kapımız çalınabilir, bir şekilde o zaman değerlendiririz” dedi.

Öztürk, UBP’nin YDP dışındaki diğer 3 parti; CTP, HP ve DP ile görüştüğüne dair duyum aldıklarını da ifade ederek, “Doğaldır görüşebilirler. Bize de gelmek isterlerse kahve içeriz. Gelmezlerse sitem, şikayet etmeyiz” şeklinde konuştu.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu:

“YDP seçenekler arasında değil”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, 27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durma nedenlerinin ise Mecliste güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu aktardı.

Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu ifade ederek, erken bir genel seçim daha olabileceğine işaret etti. Sucuoğlu ayrıca bir erken seçimi ülkenin kaldıramayacağını da kaydetti.

Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.

“Politik ikbal düşünülmemeli”

Hükümeti kurmasıyla ilgili resmi görevlendirmenin henüz yapılmadığını belirten Sucuoğlu, ön hazırlık yaptıklarını ifade etti. Fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, politik ikballerin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

“CTP de dahil olmak partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemeli”

YDP’nin koalisyon seçenekleri arasında olmadığını söyleyen Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini yineledi. Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Muhalefete seslenen Sucuoğlu, CTP de dâhil olmak partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. ‘Stratejik olarak iktidarda olmama’ düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Bizim hedefimiz en güçlü şekilde hükümeti kurabilmek, yapılacak radikal kararla halkımıza nasıl katkı verebiliriz, bunun üzerine çalışmak. Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek. Yine olmazsa demokrasilerde çare tükenmez tekrardan bir erken seçime gidilir” şeklinde konuştu.

“Halk bana muhalefet görevi verdi, diyemezsiniz”

Parti, partisel, kişisel çıkarların ve hedeflerin ön planda olmaması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Halk bana muhalefet görevi verdi” denilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu, şu ifadeleri de kullandı:

“Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok.”

“28 belediye sürdürülebilir değil”

Belediye seçimleriyle ilgili de sözler sarf eden Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Belediyeler için reform yasasının geçip, seçime gidilmesi durumunda, belediyelerin daha verimli çalışacağını belirten Sucuoğlu, bu konjonktürde seçime gidilmesi halinde aynı sıkıntıların devam edeceğini söyledi.

Seçime gidilmesi halinde bunun bir zaman kaybı olacağını dile getiren Sucuoğlu, “halka hizmet konusunda zafiyettir” dedi. Sucuoğlu, belediye sayısının düşürülüp seçime gidilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.