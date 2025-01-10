Ya geri adım ya da süresiz grev

Hükümet ortakları, “bütçedeki açığı kapatmak adına” hayat pahalılığı ödeneği hesaplamasından “konsolide” ifadesinin çıkarılması yönündeki yasa tasarısını yeniden görüşmek üzere toplandı.

32 sendika ile dün görüşen Maliye Bakanı Özdemir Berova, hükümeti sendikaların talepleri konusunda bilgilendirecek ve koalisyon, son kararını verecek.

Sendikalar, hükümetin tasarı konusunda geri adım atmaması halinde, süresiz grev ve sivil itaatsizlik süreci başlatacağını duyurmuştu.

Sendikalar ile dün gerçekleştirdiği görüşme öncesi açıklama yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Ortaklaşma demek, bir tarafın her şeyi bırakarak karşı tarafın tüm isteklerine ‘kabul’ demesi anlamına gelmez” diyerek, hükümetin tasarı konusunda tümden bir geri adım atmayacağına işaret etmişti.

Öte yandan aynı toplantı öncesi ve sonrası sendikalar adına açıklama yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı ise, “Önce Cumhurbaşkanı, Başbakan, müsteşar ve müdürler, partizan atamalar ve sermaye gruplarına çekilen peşkeşlerden başlayarak kemer sıkılması gerektiğini, sıranın, en son emekçilere gelmesi gerektiğini” ifade etmişti.