Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “XIX. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”, 18 Mayıs’ta yapılıyor.

Saat 11.00’de açılış konuşmalarıyla başlayacak panayır, yine dopdolu programıyla ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerini ağırlayacak.

Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleşecek panayır programında, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez konuşma yapacak.

Gün boyu sürecek olan panayırda, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları kurulacak, konserler, müzik dinletileri, dans gösterileri sunulacak.

Panayır, Grup SOS ve Fırat Özakıncı konseri ile DJ Coşkuner performansıyla sona erecek.

Panayırda sahne alacak ekipler şöyle;

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Merkezi Müzik Dinletisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası, TRT Saz Sanatçısı Ali Çorukcu ile Müzik Dinletisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Koro Ekibi Konseri Ve Belediye Orkestrası Konseri, AKSAD Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Cimnastik Gösterisi, Mesarya Cimnastik Grubu Gösterisi, YDÜ Dans Grubu Gösterisi, Grup SOS ve Fırat Özakıncı Konseri, DJ Coşkuner”