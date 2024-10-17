“Winds of Change” belgeselinin açılış gösterimi yapıldı

Geçtiğimiz akşam, Olimpiyat sporcusu ve “Winds of Change” belgeselinin kurucusu Dr. Sophia Papamichalopoulos ve ekibi, belgeselin Kıbrıs’taki ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Bu, geçtiğimiz yaz Paris'teki Olimpiyat Oyunları sırasında büyük beğeni toplayan uluslararası prömiyerinin ardından yapılan ilk yerel gösterim oldu. Belgesel, Olimpiyat değerleri olan mükemmellik, dostluk ve saygının rehberliğinde, Kıbrıs’ın tarihi çevresini dolaşan benzersiz bir yolculuğu anlatıyor.

Gösterim, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler tarafından, Kıbrıs'taki Fransız Büyükelçiliği'nin desteğiyle BM Misyon Şefi Konutu'nda düzenlendi. Etkinlikte, sporun toplumsal farklılıklar arasında barış, anlayış ve iş birliğini nasıl teşvik edebileceği ön plana çıkarıldı.

İşbirliği ve uzlaşı için sembolik bir ortam

Sembolik bir öneme sahip olan BM Misyon Şefi Konutu'nda gerçekleştirilen gösterim, gecenin birlik ve uzlaşı mesajını pekiştirdi. Gecede Kıbrıs'ın her iki toplumundan temsilciler, diplomatik misyon üyeleri, denizciler, sporcular ve olimpiyatçılar bir araya geldi.

Gecenin açılış konuşmalarını Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Genel Sekreter Özel Danışman Yardımcısı (SRSG/DSASG) Sayın Colin Stewart ve Fransa'nın Kıbrıs Büyükelçisi Sayın Clélia Chevrier Kolačko yaptı. Her iki konuşmacı da belgeselin güçlü anlatımına ve sporun pozitif değişim yaratmadaki eşsiz gücüne dikkat çekti.

Dr. Papamichalopoulos da izleyicilere hitap ederek keşif gezisinin arkasındaki vizyonu yansıttı ve zorlukların üstesinden gelmede ve sıkıntılar karşısında bağlantılar kurmada Olimpiyat ruhunun kritik rolünü vurguladı.

Belgesel hakkında

Winds of Change, Kıbrıs'ın çevresinde elli yıl sonra ilk kez tam tur dolaşacak olan bir Olimpiyat sporcusu ve iki toplumlu mürettebatının yolculuğunu anlatıyor. Helical Productions'tan Alistair Meharg'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Olimpiyat sporcusu ve IOC Genç Lideri Sophia Papamichalopoulos'un, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşan genç bir ekiple bölünmüş Kıbrıs adasının etrafını dolaşmak gibi iddialı bir göreve doğru yelken açmasını konu alıyor.

Siyasi karmaşıklıklar nedeniyle yarım asırdır mümkün olmayan bu yolculuk, yeni bir iş birliği anlatısı yaratma vizyonuyla hayata geçti. Papamichalopoulos, yeni bir işbirliği anlatısı oluşturma vizyonuyla, bu tarihi yolculuğa çıkmak üzere bölünmüşlüğün her iki tarafından genç Kıbrıslılardan oluşan bir ekip kurdu. Amaçları algılara meydan okumak, gençlere ilham vermek ve sporun birleştirici gücü aracılığıyla bağlantıları güçlendirmekti. Bu dönüştürücü yolculuk, her iki toplumdan bireylerin adanmışlığı ve desteği sayesinde mümkün oldu.