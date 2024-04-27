Wenders: “Bir iyilik, sadelik, yol, Tokyo’ya ve halkına saygı filmi çektik”

Murat OBENLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya’nın en tanınmış ve saygın oyuncularından Koji Yakusho’yu ağırlıyor.

Festivalin onur konuğu olarak MUBI işbirliğiyle İstanbul’a gelen Wim Wenders ve Koji Yakusho tarafından basın mensuplarına yönelik 26 Nisan Cuma günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bir basın toplantısı düzenlendi.

Sinema yazarı Engin Ertan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısına konuşmacı olarak Wim Wenders ve Koji Yakusho'nun yanı sıra İFF Direktörü Kerem Ayan ile MUBI'nin kurucusu ve CEO'su Efe Çakarel de katıldı. Yönetmen Wenders ve oyuncu Yakusho’ya ayrı bir etkinlikte Sinema Onur Ödülü de takdim edildi.

Yönetmen Wim Wenders toplantıda ilk kez festival için ziyaret ettiği İstanbul’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek “Birçok Türk dostum var ama 78 yıldır neden İstanbul’a gelmediğim diye kendi kendime sordum buraya gelince. 78 yıldır bu anı bekliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, sonunda burada olduğum için çok mutluyum,” dedi.

Wenders: “Filmde çok fazla sevgi var. Aşkla ilgili Mükemmel Geceler diye 2.filmi çekeceğim.”

Wim Wenders ,Mükemmel Günler filmiyle ilgili “Hayatta farklı tanıklıklar ve tanıklarımızı seçeriz. Kimisi için alt benliktir, kimisi için din, kimisi için ail, kimisi için de en sevdiğimiz ağaçtır. Filmde karakterimiz de ağacı seçti. Benim de çok sevdiğim bir ağacım vardır. Tabi ki tanrının tanıklığı da var ama o ışığa, doğaya tanıklık yapıyor. Filmde çok fazla sevgi var. Aşk ile ilgili konuları da Mükemmel Geceler diye bunun devamında çekeceğim.”

“Bir iyilik haliyle ilgili film çekmek istedim. Bu film Tokyo şehri ve halkının bana bir hediyesidir.”

Çekim süreci ile ilgili Wenders tuvaletler ile ilgili çeşitli dersler aldıklarını,bir tuvalet temizlikçisi ile tanışarak onunla zaman geçirdiklerini, kendisinin bütün çekimler boyunca yanlarında olduğunu ve çekimlerin yapıldığı Olimpiyatlar için tasarlanan Subiya bölgesindeki tuvaletlerden çok etkilendiğini ve bir belgesel düşüncesi ile başlayan fikrin bu tuvaletlerin bir filmde kullanılmasına kadar evrildiğini söyledi. Wenders, “Japon kültürünü çok seviyorum. Bir iyilik haliyle ilgili film çekmek istedim. Belgesel gibi prova yapmadan çektik sahneleri. Kameraman Franz ve Koji o kadar uyum içindeydiler ki adeta ikiz gibi birlikte senkronize ettiler. Araba sahnelerinde çok iyi hissettim. Bu bir yol filmidir de aynı zamanda. Nina Simon dinlerken anın keyfini çıkardık ve tüm şarkıyı filme aldık. Bu film Tokyo şehri ve halkının bana bir hediyesidir. Bu tuvaletler filme çekilmeyi hak ediyorlardı.”

“Herşey için sadeleşmek lazım. Filmde karakter de aidiyetin, malın mülkün hayatın merkezinde olmadığı bir hayatı seçti”

Wender sorular üzerine , “Herşey için sadeleşmek lazım. Fikir hep vardı Minimalist yaşama başlayan insanlar var ve ben bu insanlara büyük saygı duyuyorum. Odaklanmış ve net insanlar. Azla yetinmek mükemmel bir hareket. Dünyanın böylesi hareketlere ihtiyacı var. Ben de hayatımı basitleştirdim. Böylece ben de iyileşiyorum. ve kasetleri,kitapları, az yiyecek ve kahvesi ile mutluluğu yakaladı.” Dedi.

Anselm filmi ile ilgili de “İpucu olmadan başladık. 2,5 yılda 7 kez çekimler yaptık. Zor bir kurgu ile bunları birleştirdim. Şairane bir anlatım olduğuna katılıyorum. Şiir de böyledir, yavaş yavaş büyür. Bu türü daha önce çekmemiştim.” Dedi.

Yakusho: “Yaşayan yaşamayan her şeyin bir ruhu var, tuvaletlerin bile”

Oyuncu Koji Yakusho ise bugüne dek yolu İstanbul’la kesişmeyen Wenders’in aksine, İFF davetini alır almaz hemen kabul ettiğini söyledi. Yakusho, gençliğinde Japon müzisyen Mayo Shouno’nun “Flying to Istanbul / Tonde Istanbul” şarkısını dinlediğinden beri hep İstanbul’a gelmek istediğini, sonunda burada olduğu için de çok mutlu olduğunu belirtti.

Yakusho yaşayan yaşamayan her şeyin bir ruhu olduğunu söyleyerek tuvaletlerde bile kutsal bir ruhun olduğuna inandığını, ne zaman tuvalet temizlese Kami adlı kutsal ruhun kendisi ile olduğunu kaydetti.

Wenders ve Yakusho, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Wenders’in Cannes’da Yakusho’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Perfect Days / Mükemmel Günler filminin yapımcısı Koji Yanai, filmin senaryosunu Wim Wenders’le birlikte yazan filmin ortak yapımcılardan Takuma Takasaki ve ortak yapımcılardan Chisato Minami de toplantıya katıldı.