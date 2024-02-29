Vurgun iddiası yüz milyonlara ulaşıyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde Mali Polisin başlattığı "sahte fatura ve diploma soruşturması" kapsamında tutuklanan KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, KSTÜ Uluslararası Ofis Sorumlusu Amir Shakerifard, KSTÜ'nün küçük ortaklarından Serdal Gündüz ve Serdal Kovancı ek tutukluluk talebiyle bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, üniversiteden sahtekârlıkla 2 milyon 129 bin TL, 111 bin 986 sterlin, 156 bin 346 Euro, 453 bin 476 dolar temin etmekle bağları olduğu belirterek, “Bugüne kadar 157 ifade temin edildiği" iddiasında bulundu.

Polis ayrıca, eski bakan ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile ilgili, "Serdal Gündüz ile birlikte 4 koçanlı bir arsanın alınması adına üniversitenin esas sahibinin imzasını sahteledikleri" yönünde bir şikâyette bulunulduğunu ifade etti.

Polis tarafından pek çok yeni bulgunun aktarıldığı dava devam ediyor.