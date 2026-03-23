“Vretçalı Hoca Özker Özgür” adlı kitabın Yunanca baskısı için tanıtım etkinliği düzenleniyor

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri, yazar Abdullah Korkmazhan’ın kaleme aldığı “Vretçalı Hoca Özker Özgür” adlı kitabın Yunanca baskısı için Limasol’da yarın tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Açıklamaya göre, kitap tanıtım etkinliği, yarın saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Özker Özgür’ün ölümünün 20’nci yıl dönümü dolayısıyla Almyra Yayınları tarafından yayımlanan kitabın Yunanca baskısının tanıtımında, söyleşi de yapılacak.

Etkinlikte, yazar Abdullah Korkmazhan’ın yanı sıra Almyra Yayınları Direktörü Marios Georgiou ve AKEL Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Elias Demetriou konuşmacı olarak yer alacak.