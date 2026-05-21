Uluçay, “Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu” isim verme törenine katıldı

Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediyesi tarafından Beşevler Cimnastik Salonu’nun adının “Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu” olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depreminde Adıyaman İsias Otel’de yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcuları, öğretmenleri ve velilerinin anısını yaşatmak amacıyla Şampiyon Melekler’in adı, çocukların sporla büyüyeceği tesise verildi.

Törene, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın yanı sıra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye temsilcileri, dernek yetkilileri, aileler ve davetliler katıldı.

Başkan Uluçay, “Şampiyon Melekler’in acısının Gazimağusa’nın ortak hafızasında ilk günkü derinliğiyle yaşadığını belirterek, onların adını ve hayallerini yaşatmaya yönelik her adımın kıymetli olduğunu ifade etti.

Beşevler Cimnastik Salonu’na Şampiyon Meleklerin adının verilmesinin yalnızca bir isim değişikliği olmadığını, aynı zamanda vefa, dayanışma ve hafıza sorumluluğu taşıdığını söyleyen Uluçay, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Açıklamada, törende, Şampiyon Melekler’in sporla büyüyen hayallerinin, mücadelelerinin ve güzel hatıralarının yeni nesillerin yaşamında var olmaya devam edeceği mesajı verildiği belirtildi.