"Yangınların önlenmesinde toplumsal farkındalık önemli"

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB), yaz aylarında meydana gelen yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmaller sonucu ortaya çıktığına dikkat çekti ve yangınların önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılması ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplumda yangın bilincinin geliştirilmesi, ailelere çocuklar aracılığıyla ulaşılması amacıyla, KKTC genelindeki okul öncesi, ilk ve ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere ailelerine ulaştırılmak üzere “Yangın Mektubu” dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 42 bin 485 adet yangın mektubunun, okul öncesi, ilk ve orta eğitimde eğitim gören öğrenciler aracılığıyla ailelere ulaştırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Lefkoşa’da 42 okulda 14 bin 325 öğrenciye, Gazimağusa’da 40 okulda 9 bin 230 öğrenciye, Girne’de 37 okulda 11 bin 550 öğrenciye, Güzelyurt’ta 13 okulda 3 bin 350 öğrenciye, Lefke’de 7 okulda 830 öğrenciye ve İskele’de 16 okulda 3 bin 200 öğrenciye ulaşılmasının planlandığı da kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ülkede ormanlık alanlarla kırsal bölgelerde yangın riskinin yükseldiği vurgulanan açıklamada, SSTB koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olası yangınlara yönelik hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, personel, araç, ekipman ve müdahale kapasitesinin gözden geçirilerek gerekli hazırlıkların tamamlandığı da kaydedildi.

“Vatandaşların göstereceği destek ve duyarlılık yangınların önlenmesinde önemli”

Yangınlarla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının hazırlıklı olmasının yeterli olmadığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların göstereceği destek ve duyarlılığın da yangınların önlenmesinde önemli rol oynayacağı vurgulandı.

Yangınların büyük ölçüde önlenebilir olaylar olduğu dikkate alındığında; sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması, cam ve benzeri yangın riski oluşturabilecek atıkların doğaya bırakılmaması, piknik ateşlerinin tamamen söndürülmesi ve anız yakma gibi uygulamalardan kaçınılmasının büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, olası yangınların önlenmesinde, kurumsal hazırlıkların yanı sıra toplumun tüm kesimleri tarafından gösterilecek hassasiyetin belirleyici olacağı belirtildi.