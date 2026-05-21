5 sanık, 1 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2025 yılı Kasım ayında meydana gelen “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçundan yargılanan Muhammed Umair, Salman Khan, Entesham Ahmad, Usama Usama ve Muhammad Zeeshan hakkındaki dava karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Barkın okudu.

Barkın, sanıkları kendi ikrarları, mahkemeye sulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların mahkum olduğu sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçunun 11 yıl hapis öngören ciddi, yaygın ve artan suçlardan olduğunu belirten Yargıç, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Suçun olgularına değinen Yargıç, sanıkların başkası tarafından hazırlanan ve kendilerine WhatsApp’tan gönderilen Çalışma Bakanlığı’na ait sahte ön izin belgesini Ercan Havalimanı’nda görevli memura ibraz ederek, tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Yargıç, işlenen suçun halkı huzursuz eden, devlet otoritesine karşı işlendiğini, bu huşunun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti. Barkın, sanıkların genç ve sabıkasız olduklarını, ülkelerindeki fakirlikten dolayı daha iyi yaşam koşulları için ülkemize geldiklerini belirterek, bu hususların da lehte değerlendirildiğini söyledi. Barkın, tüm olgular ışığında sanıkları bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.