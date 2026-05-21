Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında toplandı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan “Yem Yasa Tasarısı'nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Tarım Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Fide Kürşat ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.