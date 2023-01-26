"Vizeye Ne Gerek Var" Yasası

▶ Öneriye imza atan vekiller arasında bulunan YDP Milletvekili Talip Atalay, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Akşam, acil olduğu için imza attık. İçeriğe ilişkin bilgi almak için Meclise gideceğim” dedi, “İçeriğini bilmediği bir öneriye mi imza attığına” ilişkin soru üzerineyse, “İçeriğini biliyorum ama tam kapsamını Meclis’te öğreneceğim” yanıtını verdi.

▶ YENİDÜZEN’e konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yasaya “izinden muafiyet” maddelerinin eklenmesi önerisiyle, aslında külliye dâhil pek çok yurtdışı kaynaklı projenin yasadışı olduğunun iktidar tarafından itiraf edilmiş olduğunu söyledi.

▶ KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ise “Kendi insanını, kendi kurumlarını, kendini reddeden, kendi yasalarını tanımayan bir devletle karşı karşıyayız” dedi, bugün tüm odalar toplanıp, eylem dahil atılacak adımları değerlendireceklerini ifade etti.

Ertuğrul SENOVA

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Talip Atalay, devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden vize alınmamasını içeren bir yasa önerisi sundu.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre 3 vekil, söz konusu yasa önerisine Salı akşam saatlerinde “elektronik ortamda” imza attı. Öneride imzası bulunan UBP Milletvekili Özdemir Berova imzasını, AKPA Genel Kurul toplantısı için gittiği Strazburg’tan attı.

Acil imzalar…

Öneriye imza atan vekiller arasında bulunan YDP Milletvekili Talip Atalay, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Akşam, acil olduğu için imza attık. İçeriğe ilişkin bilgi almak için Meclise gideceğim” dedi, “İçeriğini bilmediği bir öneriye mi imza attığına” ilişkin soru üzeriniyse, “İçeriğini biliyorum ama tam kapsamını Mecliste öğreneceğim” yanıtını verdi.

“Külliyenin yasadışı olduğunu itiraf ettiler”

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yasaya “izinden muafiyet” maddelerinin eklenmesi önerisiyle, aslında külliye dâhil pek çok yurtdışı kaynaklı projenin yasadışı olduğunun iktidar tarafından itiraf edilmiş olduğunu söyledi.

“Tüm odalar toplanıp, eylem dâhil yol haritamızı belirleyeceğiz”

Konuyu gündeme taşıyan Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır ise “Kendi insanını, kendi kurumlarını, kendini reddeden, kendi yasalarını tanımayan bir devletle karşı karşıyayız” dedi, bugün tüm odalar toplanıp, eylem dahil atılacak adımları değerlendireceklerini ifade etti.

Süreç nasıl işleyecek?

3 vekilin imzasını taşıyan öneri önümüzdeki ilk Meclis Genel Kurulu toplantısında gündeme getirilecek; ivedilik alması halinde doğrudan komitede görüşülmeye başlanacak, ivedilik alamaması halindeyse 15 gün içerisinde halkın bilgisine sunulup, ardından da komite gündemine alınacak.

İmzalar “elektronik” atıldı

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre yasa önerisi sahibi 3 vekil, önerinin altına elektronik ortamda imza attı. Öneride imzası bulunan UBP Milletvekili Özdemir Berova imzasını, AKPA Genel Kurul toplantısı için gittiği Strazburg’tan attı.

Öneride imzası bulunan vekil Talip Atalay:

“Akşam, acil olduğu için imza attık”

Öneriye imza atan vekiller arasında bulunan YDP Milletvekili Talip Atalay, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Akşam, acil olduğu için imza attık. İçeriğe ilişkin bilgi almak için Meclise gideceğim” dedi, “İçeriğini bilmediği bir öneriye mi imza attığına” ilişkin soru üzeriniyse, “İçeriğini biliyorum ama tam kapsamını Meclis’te öğreneceğim” yanıtını verdi.

“Bana gelen talep, tümden kalkması”

Bu konuda yerli mühendislerle de görüştüğünü, kendisine gelen talebin, “vize onay sürecinin hem tümden kalkması” olduğunu söyleyen Atalay, kendisinin de KTMMOB ile ilgili yasada vize alınmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Atalay, “Güneyde de, Türkiye’de de böyle bir uygulama yok. Meslek odaları, mimar ve mühendislerin eğitimleri ve kayıtları için gereklidir” dedi.

“Bu öneri, uluslararası anlaşmalarda devletin önüne engel çıkarılmamasıyla alakalı”

Atalay, “Bu öneriyle, külliye dâhil pek çok yurtdışı kaynaklı projenin gayrı yasal şekilde inşa edildiğinin itiraf edildiğine” dair soruya ise, “Bu konuda bir fikrim yok. Buradaki temel mesele vizelemeyle alakalı. Uluslararası anlaşmalarda devletin önüne engel çıkarılmamasıyla alakalı bu yasa. Külliye yasadışı mı değil mi, bu önerinin konusu bunlar değil” şeklinde yanıt verdi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı:

“Külliyenin yasadışı olduğunu itiraf etmiş oluyorlar”

YENİDÜZE’e konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yasaya “izinden muafiyet” maddelerinin eklenmesi önerisiyle, aslında külliye dâhil pek çok yurtdışı kaynaklı projenin yasadışı olduğunun iktidar tarafından itiraf edilmiş olduğunu söyledi:

“Biz bu öneri olmadan önce de örneğin külliyenin ilgili izinleri almamasından dolayı illegal bir yapı olduğunu söylüyorduk. İmarla alakalı alması gereken izinler alınmamıştı. Şimdi yasayı değiştirerek, bu yapılar izinden muaftır cümlesini şu an eklemeye çalışınca, bundan önce yaptıklarının illegal olduğunu itiraf etmiş oluyorlar.”

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır:

“Tüm odalar toplanıp, eylem dâhil yol haritamızı belirleyeceğiz”

Konuyu gündeme taşıyan Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Kendi insanını, kendi kurumlarını, kendini reddeden, kendi yasalarını tanımayan bir devletle karşı karşıyayız” dedi, bugün tüm odalar toplanıp, eylem dahil atılacak adımları değerlendireceklerini ifade etti.

"Bundan böyle biz de sizi tanımıyoruz"

Adanır, yaptığı yazılı açıklamada ise, Hükümet’e mensup vekillerin kendilerini tanımadan, odalarla herhangi bir görüşme yapmadan bu öneriyi sunduklarına dikkat çekerek, "bundan böyle biz de sizi tanımıyoruz" dedi.

Adanır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz kimiz? Bu toprakların coğrafik, sosyal ve kültürel özelliklerini bilerek, bu toprakları yaşayarak projeler tasarlayan ve üreten, sadece meslek alanında değil; bu toprakların dününde olduğu gibi bugününde de yarın için sözü olan, kısacası bu toprakların değerini bilerek değer katmayı ilke edinmiş 1960 yılından itibaren KTMMOB çatısı altında bu toprakların mimarı, mühendisi ve şehir plancısıyız!

Peki, siz kimsiniz? Kendi mimarına, mühendisine ve şehir plancısına güvenmeyen, dinlemeyen, anlamayan, anlamak istemeyen, bu topraklarının yarınını düşünmek yerine; sadece kendi bugününü düşünen, kendi bugünü için keyfi kararlar alan, KTMMOB yasasındaki değişiklikler için birlikten görüş almaya bile zahmet etmeyen 3 partinin milletvekilleri, kimsiniz?! Bundan böyle biz de sizi tanımıyoruz!"