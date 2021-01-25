Virajı dönerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti

Beyköy'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki Ahmet Conkbayır, ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan elde edilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada 70 yaşındaki Ahmet Conkbayır, Beyköy Şht. Turgut Onbaşı Sokak üzerinde virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solunda bulunan bordür taşlarına ardından da, orada bulunan bir evin garaj kısmındaki beton duvara ve demir kapısına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.