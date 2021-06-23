Virajı alamadı, karşıdan gelen kamyonete çarptı
Cengizköy’de bugün Lefke istikametine doğru seyreden Mehmet Perto, viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşıdan gelen Mustafa Erkılınç yönetimindeki kamyonete çarptı.
Cengizköy’de bugün Lefke istikametine doğru seyreden Mehmet Perto, viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşıdan gelen Mustafa Erkılınç yönetimindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrasında yaralanan Perto, hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt- Lefke Anayolu’ndaki Cengizköy mevkiinde bugün saat 13.15 sıralarında 23 yaşındaki araç sürücüsü Mehmet Perto, Lefke istimaketine doğru seyrederken, PL 043 plakalı salon aracıyla virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı şeridinden gelen 40 yaşındaki Mustafa Erkılınç’ın kullandığı LM 438 plakalı kamyonete çarptı.
Kaza sonrası yaralanan 23 yaşındaki araç sürücüsü Perto, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.