Virajı alamadı, 20 metre derinliğe yuvarlandı

Girne - Değirmenlik Dağyolu'nda bugün yüklü olan bir TIR, virajı alamayarak aklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlandı. Kaza sonucu TIR sürücüsü 60 yaşındaki Suat Gündüz yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne - Değirmenlik Dağyolu'nda bugün 15.00 sıralarında, TRK 921 plakalı elma yüklü TIR ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı ve yaklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü 60 yaşındaki Suat Gündüz, ambulansla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.