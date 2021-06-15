Vince bağlı olan halat koptu, üzerine düştü
Haspolat'ta bir demir atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Samran Ahmad, dün vince bağlı halatın kopup üzerine düşmesi sonucunda sol kolundan yaralandı.
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Haspolat'ta bir demir atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Samran Ahmad, dün vince bağlı halatın kopup üzerine düşmesi sonucunda sol kolundan yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Haspolat'ta dün sabah 09.00 sıralarında bir demir atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Samran Ahmad, mal edilen demir kamyon kasasının vinç ile demir sehpa üzerine alındığı esnada vince bağlı bulunan halatın kopması sonucu üzerine düşerek sol kolundan yaralandı.
Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmad, görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : iş kazası, polis basın bülteni