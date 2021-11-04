Video skandalı zanlıları teminatla serbest

Ayşe GÜLER

İstifa eden Azınlık Hükümetinin Başbakanı Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik 4. tahkikat duruşması yapıldı, 4 zanlı da teminatla serbest kaldı.

Yargıç Mine Gündüz mahkemede zanlılar hakkında ithamların çok ciddi suçlar olduğunu vurguladı.

4 zanlının da 15'şer bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kişinin 75'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmasına emir verdi.

21 Ekim'den bugüne dek devam eden, UBP içerisinde de kurultay hesaplaşmasına dönen duruşmada 4 zanlı; P.G, C.K, G.S, M.Ö Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Yaklaşık iki haftadır tutuklu bulunan zanlılar aleyhinde 'cinsel taciz' suçlaması kalktı.

Avukatlar hazır bulundu

'Video skandalı' tahkikat duruşması, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz huzurunda görüşüldü.

Duruşmada zanlı P.G'yi temsilen avukat Kağan Güder, zanlı C.K ile G.S'yi temsilen avukat Mustafa Kocatürk, zanlı M.Ö'yü temsilen ise avukat Hasan Yücelen hazır bulundu.

Cinsel taciz suçlaması kalktı

Olayla ilgili bulguları aktaran Polis Çavuşu Abdülkadir Gildir 4 zanlının 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Mahkemede yalnızca zanlı P.G aleyhine 'özel hayatın gizliliğini ifşa' suçlaması getirildi.

Daha önceki duruşmalarda 4 zanlı aleyhine getirilen 'cinsel taciz' suçlaması da kaldırıldı.

Aralık 2020...

Gildir, zanlı P.G'nin 2020 Aralık ayında Hamza Ersan Saner ile yaptıkları görüntülü konuşmayı cep telefonuna kaydettiğini söyledi.

Zanlı P.G'nin zanlı C.K ve G.S ile Lefkoşa'ya giderek, zanlı M.Ö ile buluştuğunu ifade eden Gildir, konu görüntülerin geri getirildiğini belirtti.

Gildir, zanlı P.G'nin söz konusu görüntüleri vererek, 'özel hayatın gizliliğini ifşa ettiğini' kaydetti.

"Zanlıların etki edebileceği tahkikat tamamlandı"

4 zanlının da KKTC uyruklu olduğunu belirten Gildir, benzer sabıkaları olmadığını, aleyhlerindeki suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Gildir, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını kaydederek, uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Avukatlar itiraz etmedi

Zanlı avukatları teminat talebine itiraz etmedi.

Yargıç: İthamlar çok ciddi

Yargıç Mine Gündüz ise zanlılar hakkında ithamların çok ciddi suçlar olduğuna bulgu yaptı.

Huzurunda şahadet huzurunda mahkum olmalarına dair bulgu olduğuna işaret eden Gündüz, 4 zanlının da 15'şer bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kişinin 75'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmasına emir verdi.

Yargıç Gündüz, 4 zanlının yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, tüm seyahat belgelerine el konulmasına emir verdi.

Ayrıca 4 zanlı haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek, ispat-ı vücut yapacak.

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