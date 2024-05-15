VASİYETNAMELİ İLAN

Tereke No:132/2024

Mağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Merhum Beyarmudu’lu Mustafa Önsoy’un meselesi hakkında.

İHBARNAME

Malumunuz olsun ki Beyarmudu sakinlerinden 25.03.2024 tarihinde vefat eden Mustafa Önsoy terekesine 2306 no’lu vasiyetnameye tabii icra memuru (Executor) olarak atanmak üzere Beyarmudu’lu Belgin Haydaroğulları Mağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyitliğine istida dosyalamış bulunmaktadır.

Eğer siz yazılan istidaya itiraz etmek istiyorsanız işbu ihbarnamenin gazetede yayınlanmasından itibaren (8) gün zarfında itirazınızı Mağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine yapmalısınız.

Not:İtiraz şahsen veya avukat vasıtası ile yazılı olarak yapılmalıdır.Yapılacak olan itirazın aslı GaziMağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliğine dosyalanmak ve Mukayyit tarafından imzalı ve tasdikli bir sureti de müstediye ve/veya tebliğ adresine aynı günde verilmek ve/veya tebliğ edilmek sureti ile yapılmalıdır.

Adres:38 İlker Karter Caddesi, Kat:3,

No:45,Themis Center-Mağusa.

1.Burhan Hussein

2.Bülent Hussein