Valizden şarjör ve mermi çıktı, tutuklandı

Polis, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isteyen A.M isimli kişinin valizinde bir adet tabanca şarjörü ve 15 adet canlı mermi buldu.

Ülkeden çıkış yapmak isterken tutuklanan zanlı, mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulak, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Bulak, olayın 10 Eylül tarihinde Ercan Havalimanı’nda meydana geldiğini belirtti.

Polis, Türkiye'de sakin A. M.’nin Ercan Havalimanından çıkış yapmak amacıyla çıkış yapmak istediği sırada valizi içerisindeki el çantasında bir şarjör, şarjör içerisinde 15 adet canlı tabanca mermisi taşıdığının tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının Türkiye’de ruhsatlı silahı var

Polis, zanlı A. M.'ten yapılan soruşturma ve gönüllü ifadesinde 6 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'den Kıbrıs’ın kuzeyine tatile geldiği esnada kendisine ait olan şarjörü ve 15 adet mermiyi

el çantası içerisinde unuttuğunu söylediğini aktardı.

Zanlının Türkiye’de ruhsatlı silahının olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.