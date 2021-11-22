Vakalar artıyor: 218'i yerel, 289 pozitif vaka
"Toplam 29.995 test yapıldı, 218'i yerel, 289 pozitif vakaya rastlandı, 208 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.995 olup, 218'i yerel 289 pozitif vakaya rastlanmış, 208 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 68 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 218 kişi ise yerel vakadır.
98 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 39 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.995
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 289
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 68
Yerel Vaka Sayısı: 218
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.950.366
Toplam Vaka Sayısı: 26.586
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.827
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2665
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2564
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6955
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 739
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7273
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 84.513