“Vaka sayısı 42 mandırayla sınırlı kaldı”

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Dairesi Sözcüsü Sotiria Yeorgiu’nun şap hastalığıyla mücadele konusunda dün yaptığı açıklamaya geniş yer verdi.

Yeorgiu, yaptığı açıklamada, şu ana kadar yeni bir şap hastalığı vakasına rastlanmadığını belirterek, vaka sayısının 42 mandırayla sınırlı kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Hayvan aşılama ve itlaflarının herhangi bir itiraz yapılmaksızın devam ettiğini de ifade eden Yeorgiu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki durumun sorulması üzerine ise; “Eğer aşılamaya devam ederlerse hastalığı sınırlamayı başarabilirler. Böylece biz de daha az tehlike içerisinde oluruz” yanıtını verdi.

Politis gazetesi ise: “Şap Hastalığını Durdurmak İçin İçte ve Dışta Eylemler – Üç Aşamalı Örnek Alımı ve AB’nin Türkiye ve Kıbrıslı Türklere Desteği” başlıkları altında verdiği haberinde, Yeorgiu’nun açıklamalarını ayrıntılı şekilde yansıttı.

Gazete, Yeorgiu’nun açıklamasında, yeni vakaya rastlanmadığını söylediğini öne çıkarırken, Mart ayında ikinci bir aşılama faslının başlayacağını ve ardından aşılanan hayvanlardan, aşı sonrası antikor oluşumunun olup olmadığının anlaşılması adına testler yapılacağını söylediğini aktardı.

Ülke genelinde çalışmalar sürerken, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla yurt dışı girişimlerin de devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, AB’nin alacağı önlemlerin de gündemde olduğu ifade edildi.

Hükümetten bir kaynağın KİPE’ye yaptığı açıklamada, Nikos Hristodulidis’in, Ursula von der Leyen ile görüşmesinde Avrupa Birliği’nin şap hastalığı ile mücadele kapsamında alacağı önlemler hakkında bilgilendirildiğini söylediğini yazdı.

Haberde, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye ve Kıbrıslı Türklere yönelik desteğin de görüşmede ele alındığının savunulduğu belirtildi.

Habere göre söz konusu kaynak, Türkiye’nin hastalığın görülme oranı bakımından ilk sırada olduğu iddiasında bulunarak, AB’nin desteğinin “devlet teşviklerine ilişkin olmayacağını, hastalığın; aşılama, hasta hayvanların itlafı ve sektörün yeniden canlanması gibi tüm aşamalarının finansmanını kapsayacağını” öne sürdü.