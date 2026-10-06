Vadili Atatürk büstü ve çok amaçlı açık hava spor merkezinin açılışı yapıldı

Mesarya Belediyesi tarafından Vadili’de yenilenen Atatürk büstü ve çok amaçlı açık hava spor merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Mesarya Belediyesinden verilen bilgiye göre, Vadili Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen projeyle bölgeye, vatandaşların günlük yaşamına değer katacak modern ve işlevsel bir sosyal yaşam alanı kazandırıldı.

Yenilenen Atatürk büstünün yanı sıra çocuk oyun alanı, açık hava spor alanı, yürüyüş parkuru, oturma ve dinlenme bölümleri ile yeşil alanlar vatandaşların kullanımına sunuldu.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif; çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, açık hava spor alanları, dinlenme ve oturma bölümleri ile yeniden düzenlenen merkezin çocukların, gençlerin, ailelerin ve bölge halkının bir araya gelebileceği sosyal bir buluşma noktası olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Başkan Latif; alan içerisinde yer alan üç özel simgenin ise kayıplar Ali Genç, İrfan Metçoğlu ve Desteban Hasan’ın hatıralarına ithaf edildiğini, bu simgelerin geçmişi ve değerleri yaşatma, kayıpların hatırasını gelecek kuşaklara aktarma iradesini simgelediğini vurguladı.

Latif; bu alanı yalnızca fiziksel bir düzenleme olarak değil, insanların bir araya geleceği, çocukların güven içerisinde oynayacağı, ailelerin birlikte vakit geçireceği, vatandaşların yürüyüş yapıp sporla buluşacağı ve komşuluk ilişkilerinin güçleneceği bir yaşam alanı olarak değerlendirildiğini belirtti.