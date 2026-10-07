"Uzlaşı yok, cevap bekliyoruz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grev ve eylemi 3’üncü gününde devam ediyor.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ve Genel Sekreter Hüseyin Peksever ve El-Sen Teknecik Bölge Başkanı Enver Enveroğlu, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ve beraberindeki kişilerlerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan El-Sen Başkanı Tuğcu, taleplerini madde madde anlattıkları ve bu taleplerinde değişen bir şey olmadığını vurguladı.

Tuğcu, görüşme sonucunda uzlaşı olmadığını, KIB-TEK Yönetimi'nin talepleri değerlendirmesinin ardından kendilerine dönüş sağlayacaklarını söylediklerini kaydetti.

Sendika yönetimi, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ve beraberindeki heyetle yapacakları görüşmenin Genel Müdürlük önünde basına açık şekilde gerçekleşmesini istemişti.

Bu teklifi kabul etmeyen Aydın, görüşmenin Genel Müdürlük binasında yapılmasını istemiş ve görüşmenin ardından basına açıklama yapacağını belirtmişti.