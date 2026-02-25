CTP’den mücadeleye destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kamuda yetkili beş sendikanın organize ettiği "Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır" eylemine katılarak toplumsal mücadeleye destek verdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve çok sayıda milletvekiliyle birlikte eyleme katıldı.

Ülkede yaşanan karanlık düzene karşı aydınlık bir geleceği savunmak için hep birlikte yürüyen kalabalık, toplumsal dayanışma sergileyerek güçlü bir mesaj verdi. Eylem, Dereboyu Pronto Çemberi’nde başladı ve Başbakanlık önünde son buldu.