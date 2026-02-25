Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan EKTAM emekçilerine grev çadırında dayanışma etkinliği

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları, 20 gündür hak, ekmek ve sendikalaşma mücadelesi veren EKTAM işçilerine destek amacıyla grev çadırında etkinlik düzenledi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları, insanca çalışma koşulları, emeğin karşılığını alma ve sendikalaşma hakkı için 20 gündür direnişini sürdüren EKTAM işçileriyle dayanışma göstermek amacıyla grev çadırında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Lefkoşa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Sanatımızla grev çadırında” başlığıyla düzenlenen etkinlikte LTB sanatçıları, şarkıları ve şiirleriyle, söyleşileriyle işçilerin mücadelesine destek verdi ve işçilerinin sesine sesini kattı. Sanatın ve sanatçının toplumsal sorumluluğuyla, sanatın birleştirici ve güçlendirici yönüyle grev alanında buluşan sanatçılar ve işçiler, dayanışmayı ve ortak mücadele ruhunu hep birlikte büyüttü.

Etkinlik boyunca yapılan konuşmalarda emeğin onuruna, örgütlenme hakkının vazgeçilmezliğine ve dayanışmanın toplumsal önemine vurgu yapıldı. LBT sanatçıları, emeğin yanında durmanın yalnızca bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, sanatın toplumsal sorumluluğuna inanarak emek mücadelesi veren tüm kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini duyurdu.