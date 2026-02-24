Güneye geçişler %9,80 arttı kuzeye geçişler %15,45 geriledi

Serap KARAMAN

Türk Lirası’nın Euro karşısındaki değer kaybına rağmen barikatlardaki geçiş hareketliliği dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Son bir yılda Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri yüzde 9,80 artarken, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişleri yüzde 15,45 oranında azaldı.

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne dayandırdığı verilerine göre 2025 yılında barikatlardan yapılan toplam giriş-çıkış sayısı 2024’e kıyasla geriledi. Buna karşılık Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri artarken, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerinde belirgin bir düşüş yaşandı.

Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri 2024’te 2 milyon 966 bin 559 iken, 2025’te 3 milyon 257 bin 139’a yükseldi; 290 bin 580 artışla yüzde 9,80’lik yükseliş kaydedildi. Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişleri ise 2 milyon 836 bin 884’ten 2 milyon 398 bin 498’e geriledi; 438 bin 386 azalışla yüzde 15,45 düşüş yaşandı.

2025’te Kıbrıslı Türklerin güneye en fazla geçiş yaptığı ay haziran olurken, Kıbrıslı Rumların kuzeye en fazla geçiş yaptığı ay mart olarak kayıtlara geçti.

Güneye geçişleri arttı, kuzeye geçişlerde sert düşüş

Turizm Bakanlığı verilerine göre, barikatlardan yapılan toplam giriş-çıkış sayısı 2025 yılında, 2024’e kıyasla geriledi. Buna karşın Kıbrıslı Türklerin geçişlerinde artış, Kıbrıslı Rumların geçişlerinde ise dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri 290 bin 580 arttı

2024 yılında barikatları kullanarak güneye geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı 2 milyon 966 bin 559 iken, 2025’te bu sayı 3 milyon 257 bin 139’a yükseldi. Toplamda 290 bin 580 artış kaydedildi. 1 yılda güneye geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısı yüzde 9,80 arttı.

Kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısında 1 yılda yüzde 15,45 azalma

Barikatları kullanarak kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rumların geçişlerinde 1 yılda düşüş yaşandı.

2024 yılında 2 milyon 836 bin 884 olan giriş sayısı, 2025’te 2 milyon 398 bin 498’e düştü. Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerinde 438 bin 386 azalma kaydedildi. Kuzeye gelen Kıbrıslı Rumların sayısı 1 yılda yüzde 15,45 azaldı.

2025’te güneye en fazla geçiş haziran ayında

2024 yılında güneye geçiş en çok aralık ayında yaşanırken 2025 yılında bu tablo değişti, en fazla geçiş haziran ayında gerçekleşti. Aralık 2024’te 288 bin 798 Kıbrıslı Türk güneye geçerken, 2025 haziran ayında 285 bin 727 geçiş kaydedildi.

Kıbrıslı Rumların geçiş verilerinde ise 2024’te kuzeye en fazla geçiş ağustos ayında yaşandı, toplamda 287 bin 764 geçiş kaydedildi. 2025 yılına gelindiğinde ise en fazla geçiş mart ayında yaşandı, toplamda 212 bin 43 geçiş kayıtlara yansıdı.

Kıbrıslı Rumların kuzeye en az geçişi 2024 Kasım ayında 204 bin 615 iken, 2025’te ise en az geçiş aralık ayında kaydedildi. Toplamda 172 bin 120 geçiş kayıtlara geçti.