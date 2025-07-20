Uyuşturucuyu sattığını itiraf etti, evinden para ve haplar çıktı

Lefkoşa'da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan A.Z.E. ve Y.N. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da kiralık aracıyla seyir hâlindeyken durdurulan A.Z.E’nin aracında satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 15 bin 500 TL ile 220 Sterlin nakit para ele geçirildi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi satın aldığını ve bir kısmını başka bir zanlının yönlendirmesiyle sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Mahkeme, her iki zanlının da üç gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

“Aracında hintkeneveri türü uyuşturucu madde bulundu”

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19.07.2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da, Mustafa Ruso Caddesi üzerinde şüpheli görülen A.Z.E’nin kullanımındaki ZZH 507 plakalı kiralık araçta yapılan aramada satışa hazır 9 paket halinde 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

“Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu ve nakit para bulundu”

Polis, iki ayrı evi olan zanlının Girne'deki evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde ise 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 20 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan beyaz renk toz madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 15 bin 500 TL ve 220 Sterlin nakit paralar bulunarak emare alındığını söyledi.

“Zanlı uyuşturucu sattığını itiraf etti”

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 50 gram olarak zanlı Y.N.’den aldığını, bir kısmını Y.N.’nin yönlendirmesi ile sattığını söylediğini aktardı.

Polis, Y.N.’nin İskele'de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Polis, aranan şahıslar olduğunu da belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.