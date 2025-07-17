Uyuşturucu zanlısı kaçak çıktı, tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Y.O.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını belirten polis, 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 20 bin 295 TL, 3 bin 960 Sterlin bulunarak emare alındığını hatırlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 27 Mart 2023 tarihinden tutuklandığı 13 Temmuz 2025 tarihine kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.