Uyuşturucu, yasaklı hap ve gümrüksüz mal bulundu: 2 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda dün gece, polis tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu, gümrüksüz mal ile İlaç ve Eczacılık Yasası kapsamında yasaklı hap ele geçirildi; iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 23.45’te Lefke Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından, S.K.(K-20) ve M.C.S’nin (E-22) kaldığı evde arama yapıldı.

Aramada, şahısların tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beş sigara izmariti, gümrüğe beyan edilmemiş bir elektronik nargile ile İlaç ve Eczacılık Yasası kapsamında yasaklı olan sekiz sıvı ve toplam 450 adet hap tespit edildi.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken polisin soruşturma devam ediyor.