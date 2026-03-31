“Uyuşturucu temin edilen bölgede araştırma yapılacak”

Marmara’da bir şahsın aracın şoför koltuğunda baygın olduğuna dair ihbar olan polis, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili tutuklanan zanlı ifadesinde “sadece içici” olduğunu aktardı.

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan M.G. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Marmara bölgesinde park halindeki bir araçta bir şahsın şoför koltuğunda baygın bir şekilde durduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, olay yerine gittiklerinde zanlının tespit edildiğini, araçta yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu düşünülen bir kısmı içilmiş sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde sadece içici oluğunu, uyuşturucu maddeyi bir ay önce Surlariçi’nde bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının uyuşturucu temin ettiği bölgede araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.