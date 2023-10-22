Uyuşturucu tasarrufu suçundan aranan zanlı Ercan’da tutuklandı

Uyuşturucu tasarrufu suçundan aranan bir kişi, dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin geçen Perşembe Kalkanlı’da düzenlediği operasyonda, 159 bütün hap ile 27 kırık hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toz hap parçaları ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir metal öğütücü ele geçirilmesi meselesinde zanlı olarak aranan K.Ö.(E-23), dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.