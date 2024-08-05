“Uyuşturucu politikasına ihtiyaç var”

▶ Uyuşturucu kullanıp ambulans kaçıranlar, polis baskınında uyuşturucu yutarak hayatını kaybedenler, tekerlekli sandalyesinde uyuşturucu ticareti yapanlar… Kıbrıs’ın kuzeyinde, uyuşturucu operasyonları her geçen gün artıyor ancak mücadele güç kaybediyor…

Serap ŞAHİN

Uyuşturucu kullanıp ambulans kaçıranlar, polis baskınında uyuşturucu yutarak hayatını kaybedenler, tekerlekli sandalyesinde uyuşturucu ticareti yapanlar… Kıbrıs’ın kuzeyinde, uyuşturucu operasyonları her geçen gün artıyor ancak mücadele güç kaybediyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’ya göre vakalardaki artışın esas sebebi, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir uyuşturucu politikası olmaması.

Toplumsal sorun haline gelen uyuşturucu ve bununla ilgili suçlarda son dönemlerde artış yaşanırken,

dikkat çeken vakalar da basına yansıdı.

Polis denetimlerinde panik olup uyuşturucu maddeyi yutarak bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkeye girişlerde birçok uyuşturucu zanlısı Narkotik ekiplerine yakalandı, tekerlekli sandalyesinde

1 kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermi saklayan şahıs ve annesi tutuklanırken, Ercan Havalimanı'nda ülkeye giriş yapan yolcunun valizinde yapılan kontrolde 13 kilogram uyuşturucu tespit edildi.

Trafik denetimlerinde de uyuşturucu vakaları gündeme geldi, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir şahsın aracında yapılan aramada yaklaşık 1 Kilo 200 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Öte yandan 2023 yılında Narkotik tarafından 122 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 2024’ün Şubat ayına kadar olan sürede bu sayı yüzde 147 artışla 301 kiloya çıkmış, toplamda 68 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Gündeme gelen olaylarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı; uyuşturucu politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı, iş birliği ve koordinasyona ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu madde kullanımı tedavisinde kapalı tek servisin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olduğuna dikkat çeken Çakıcı, bu konuda olanakların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Psikiyatr bölümünde birçok eksiklik olduğunun altını çizen Çakıcı, çocuk servisi ve adli psikiyatr servisinin olmadığını söyledi.

Ayaktan yapılan tedaviler sonrası hastaların 1 yıl boyunca takip edilmesi gerektiğini belirten Çakıcı, birçok eksik ilaç olduğunu da belirtti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ne yaptığını bilmediğini ifade eden Çakıcı, irtibat olmadığını söyledi, “Koordinasyona ihtiyaç var” dedi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı:

“Uyuşturucuyla ilgili bir stratejisi olması lazım”

Uyuşturucu ile mücadele ayaklarının çok boyutlu olduğuna dikkat çeken Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “Uyuşturucuyla ilgili bir stratejisi olması lazım” dedi.

Halkın ve profesyonellerin eğitilmesi gerektiğine işaret eden Çakıcı, “Eğitim Bakanlığı’ndaki önleme programlarının yapılması, ilkokullarda sigara, alkol eğitimi, ortaokul ve liseden sonra uyuşturucuyla ilgili hazırlanan eğitim programlarının uygulanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Terapilerin de eğitimlere bağlı olarak geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, uyuşturucuyla mücadele ve ticaretin de takip edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

“Devletin bu konuda daha net bir uyuşturucu politikası ve stratejisi belirlemesi lazım.” ifadelerini kullanan Çakıcı, bir sürü bakanlığın bir araya geldiği bir önleme ve devlet stratejisi olacak bir mekanizmanın kurulması gerektiğini vurguladı.

Ülkeye girişlerde birçok uyuşturucu vakalarının gündeme geldiğine dikkat çeken Çakıcı, yeni çıkan ve kimsenin bilmediği uyuşturucuların da olduğunu söyledi, “Ciddi bir mekanizmayla takip edilmesi gerekir.” dedi.

Ticaretin ve tedarikin önlenmesinde polisin teçhizatlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade eden Çakıcı, onunla ilgili de çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

“8 yıldır uyuşturucu eğitim programından haberim yok”

Eğitim Bakanlığında 2018'de liselere yönelik bir uyuşturucu eğitim programı hazırladıklarını ancak onun akıbetinin ne olduğunun bilinmediğini belirten Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “8 yıldır uyuşturucu eğitim programından haberim yok. Durumu nedir bilmiyorum.” dedi.

“Ortaokullarda bir eğitim programı var mıdır? İlkokullarda sigara ve alkol kullanımı ile ilgili eğitim programı var mıdır? Bunlar önemli.” diyen Çakıcı, bir uzmanın uyuşturucunun zararları işe ilgili konferans vermesinin eğitim programı olmadığını ifade etti.

Çakıcı, “Eğitim programı çok farklı bir şeydir. Bunu özel uzmanlarla hazırlayıp öğrencilere sunmanız gerekiyor. Öğrencilerin de bunu kullanıp öğrenmesi lazım” şeklinde konuştu.

Lise öğrenimi gören öğrencilere yönelik 15 derslik bir eğitim programı hazırladığını belirten Çakıcı, onun da akıbetinin bilmediğini söyledi.

“Tedavi ile ilgili 8 aydır yeni gelişmeler var”

8 aydır uyuşturucu madde kullanımının tedavisi ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu kaydeden Çakıcı, bununla ilgili de geç kalındığını vurguladı.

Pembe Köşk ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arasında protokol olduğunu belirten Çakıcı,

“İş birliği yaparak hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz.” dedi.

“Bazı hastaları ayırmak lazım” şeklinde konuşan Çakıcı; uyuşturucu kullanımında ruh ve sinir bozukluklarının da çıkabildiğine dikkat çekti “Kişi akıl hastasıdır, uyuşturucuyla kendini tedavi etmeye çalışıyordur ya da tam tersi uyuşturucu kullandığı için akıl hastalığı başlayabilir. Bu durumda kişi kontrolsüz olur” dedi.

Hastaların bir kısmının sadece uyuşturucu bağımlısı, bir kısmının da uyuşturucuyla beraber akıl hastalıkları olduğunu belirten Çakıcı, zorunlu yatış gerektiren ağır vakaların tek kapalı servis olmasından dolayı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını dile getirdi.

“Kapalı servis olanakları gelişmeli”

Uyuşturucu tedavisi ile ilgili kapalı servis olanaklarının gelişmesi gerektiğini vurgulayan Çakıcı, psikiyatri bölümünde eksiklikler olduğunu söyledi.

“Çocuk servisi yoktur. Adli psikiyatri servisi yoktur.” diyen Çakıcı, 18 yaşın altında uyuşturucu kullanan çocuklar olduğunu söyledi.

Çakıcı, “Başka sorunlu çocuklar da var. Ya da adli olaylarda, adli psikiyatri gereken uygulamalar vardır. Çok acil adli psikiyatri servisi ve çocuk ergen psikiyatri servisi lazım. Bunlarla ilgili eksikler vardır.” açıklamalarında bulundu.

“Bağımlıların tümüne zorunlu yatış gerekmez”

“Alkol ve uyuşturucu bağımlıların tümü için zorunlu yatış gerekir mi? Hayır. Çünkü bir kısmının akıl hastalığı yoktur. Zorunlu yatış yaptıramazsınız.” açıklamalarında bulunan Çakıcı, kişinin tehlikeli olması durumunda zorunlu yatış gerektiğini ona da yalnızca psikiyatrın karar verebileceğini belirtti.

Hastalar çıktıktan sonra da 1 yıl boyunca takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Çakıcı, bu konuda da eksiklikler olduğunu belirtti.

Eğitim programlarının eksiklerine işaret eden Çakıcı, “Ayaktan tedavi programlarıyla eksikler var. Hastaneler arası iş birliğini daha çok geliştirmemiz lazım.” ifadelerine yer verdi.

Çakıcı, “Ayaktan tedavilerle ilgili daha etkin mücadele içinde olmalıyız. İlaçları daha çok getirebilmeliyiz. Eksik ilaçlarımız var. Onları tamamlamalıyız.” dedi.

“Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ne yaptığını anlamıyorum”

“Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bizden kopuk. Ne yaptığını anlamıyorum. Bizim de pek irtibatı yok. Bir koordinasyona ihtiyaç var. Bir uyuşturucu politikasına, devlet politikasına ihtiyaç var.” şeklinde konuşan Çakıcı, geçtiğimiz günlerde Uyuşturucu Mücadele Komisyonu'nda uyuşturucu devlet politikası ile ilgili bir toplantı olduğunu ancak Kıbrıs'takilerin haberi olmadığını anlattı.

Psikiyatri tedavisinin ömür boyu tedbir gerektirdiğini vurgulayan Çakıcı, Kıbrıs’ta bulunan uzmanların bu konuda yetkinliği olduğuna dikkat çekti, koordinasyon ve iş birliğinin olması gerektiğini yineledi.

“Politik ve siyasi ve güçlü adımlara ihtiyaç vardır. Yoksa uyuşturucu sorunu giderek büyüyor. Ve daha da artacak gibi görünüyor.” diyen Çakıcı, bunu karşılayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

BASINA YANSIYAN BAZI UYUŞTURUCU HABERLERİ:

Uyuşturucu maddeyi yutarak ölmüştü

Güzelyurt’ta polis ekipleri tarafından yapılan arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu maddeyi yutarak rahatsızlanan 41 yaşındaki Nezif Özhançer hayatını kaybetmişti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Polis Ekipleri tarafından Özhançer’in ikametgâhında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler tespit edilmişti.

Özhançer, arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu ve ne olduğu tespit edilemeyen maddeyi yutup rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Panik atak yaşayan uyuşturucu bağımlısı ambulansı kaçırmıştı

Serhatköy'de Tolga Keçeli isimli bir yurttaş, ailesinin kendisini zehirlediğini öne sürerek ambulansı aramış, ardından olay yerine gelen ambulansı kendisini almaya gelmediğini öne sürerek sağlık ekiplerini etkisiz hale getirerek ambulansı kaçırarak acil servise gitmişti.

Ambulans ile olay yerinden kaçan Keçeli, kişisel sosyal medya hesabından yaşananları canlı olarak paylaşıp ailesinin kendisini zehirlediğini iddia etmişti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servise ulaşmasının ardından tutuklanan Keçeli ile ilgili polis açıklama yapmış, “Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındı” denilmişti.

Yaşanan olaydan sonra kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tolga Keçeli’nin annesi Selma Keçeli, oğlunun 3 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklayarak, zorunlu tedavinin yasallaşması için yetkililere çağrı yapmıştı.

Tekerlekli sandalyesinden 1 kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermi çıkmıştı

Girne Turizm Limanı’nda Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, tekerlekli sandalyesi içerisine 1 kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermi saklayan şahıs ve annesi tutuklanmıştı.

Polis, zanlının bu şekilde 7 kez uyuşturucu taşıdığını, 2023 yılında adaya 25 kilo uyuşturucu soktuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Aracında 1 kilo 200 gram uyuşturucu bulunmuştu

Lefkoşa’da 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazil Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Bozkurt Operasyonu) sonucu zanlı O.K.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 Kilo 200 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti.

14 ayda 301 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Ocak 2023 ve Şubat 2024 tarihleri aralığında 14 aylık dönemde yaklaşık 301 kg uyuşturucu ele geçirerek, bu suçlarla ilgili 968 sanığı tutuklamıştı.

Polis verilerine yansıyan uyuşturucu miktarlarında başı 272 kg 637 gr 206 mg ile Hint Keneviri, 2 kg 82 gr 231 mg ile Psilosin çekmişti.

Söz konusu dönemde ayrıca piyasaya sürülen 1 kg 860 gr 965 mg Kokain, 1 kg 452 gr 161 mg Sentetik Cannabinoid, 1 kg 220 gr 390 mg Mefedron, 773 gr 583 mg Methamfetamin, 572 gr 333 mg MDMA, 49 gr 193 mg Amfetamin, 33 gr 182 mg Eroin, 1705 adet Uyuşturucu içeren hap, 90 adet LSD pul ve 40 kök Hint keneviri bitkisi de tespit edilmişti.

Bir önceki yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 122 kilo civarındaydı. Tutuklu sayısı ise 323 idi…