Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün saat 19.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.D.’nin (E-39) evinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 kâğıt parçası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. İlgili şahsın muhaceret kontrolünde ise ikamet izni olmadığı tespit edildi.

Bostancı’da uyuşturucu madde tasarrufu

Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bostancı’da dün saat 17.00’da İ.S.’nin (E-25) evinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet kâğıt parçası ile ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de uyuşturucu madde tasarrufu

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından İskele’de dün saat 17.30 sıralarında A.Y.’nin (E-52) evinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet kağıt parçası ile 2 adet de ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.