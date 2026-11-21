Karmi’de sakin 61 yaşındaki Jacqueline Kitson dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kitson dün saat 14.30 sıralarında evinde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Fiziki muayenede, üzerinde darp veya cebir izine rastlanmayan Kitson’un ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Christopher John Barker’in ölüm sebebi “Pons Kanaması”

Öte yandan, Alsancak’ta 8 Kasım’da rahatsızlanan ve beyin kanaması teşhisiyle cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına olan 72 yaşındaki Christopher John Barker dün “Pons Kanaması” nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.