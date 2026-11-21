Bağımsızlık Yolu, 6 Aralık Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri kapsamında Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı (HAKSEN) ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu heyetinde Lefkoşa milletvekili adayları Genel Sekreter Cansu N. Nazlı, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri Umut Ersoy ve Evren Cem yer aldı. HAKSEN’i ise Başkan Salih Erşangil, Örgütlenme ve Dış İlişkiler Sekreteri Mediha Piro Azer ile Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Rahvancıoğlu Alvarez ve Cem Hacıveli temsil etti.

Görüşmede HAKSEN heyeti, kamu emekçilerinin sorunları, özel sektörde sendikalaşma, cezaevinde yaşanan sorunlar ve kamucu politikalara ilişkin Bağımsızlık Yolu heyetine sorular yöneltti.

Bağımsızlık Yolu heyeti, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve 10 ve üzeri kişinin çalıştığı iş yerlerinde sendikasız çalıştırmanın yasaklanması yönündeki taleplerini aktardı.

Göç Yasası ve tek tip sosyal güvenlik uygulamalarına karşı yürütülen mücadelenin de ele alındığı görüşmede, taşeronlaştırmaya ve güvencesizleştirmeye karşı kamu ve özel sektör emekçilerinin ortak mücadelesinin önemi vurgulandı.