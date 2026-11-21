Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, halk buluşmalarına Boğaztepe ve Yarköy köyleriyle devam etti. Her iki köyde de yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalar, vatandaşların ilgisiyle miting havasına dönüştü.

Halk buluşmalarına CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, partliler ve çok sayıdayurttaş katıldı.

Gittiği her yerleşim yerinde bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik projelerini paylaşan Sermet Nereli, Boğaztepe’de yaptığı konuşmada özellikle kırsal kesim arsalarının altyapı sorunlarına dikkat çekti. Nereli, bu sorunların CTP'nin iktidarıyla iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

“Kanalizasyon sorunu planlı şekilde çözülecek”

İskele'nin hızlı büyümesiyle birlikte çeşitli altyapı sorunlarının ortaya çıktığını belirten Nereli, bunların başında kanalizasyon sorununun geldiğini söyledi. Sorunun kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla, aşama aşama çözüleceğini kaydeden Nereli, bu konuda uzmanlardan oluşan gönüllü bir proje ekibinin bulunduğunu açıkladı.

İskele ve 21 yerleşim yeri için vatandaşların artık yeter diyerek harekete geçtiğini belirten Nereli, yüzlerce gönüllüyle birlikte yola çıktıklarını ve toplumun her kesimini ortak bir hedef etrafında buluşturduklarını söyledi.

Boğaztepe halkının da bu sürece katkı koyacağını ifade eden Nereli, belediye hizmetlerinin tüm köylere eşit şekilde ulaştırılacağını vurguladı. Yerli üreticinin desteklenmesi ve kooperatifleşmenin geliştirilmesi konusunda da yeni adımlar atacaklarını belirtti.

“Eko-Agro turizmi destekleyeceğiz”

Boğaztepe ziyaretinin ardından heyet, Yarköy'ü ziyaret etti. Yarköy'de konuşan Nereli, 6 Aralık sonrasında CTP'li hükümetle iş birliği içerisinde üretimi destekleyeceklerini belirtti. Eko-agro turizmin geliştirilmesi amacıyla teşvik paketlerinin hazırlanacağını ifade eden Nereli, merkezi hükümetle kurulacak iş birliği sayesinde köyün ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Spor kulüplerine ve gençlere yönelik desteklerin de artırılacağını kaydeden Nereli, Yarköy Spor Kulübü'nün hak ettiği noktaya ulaşması için gereken her türlü katkıyı sağlayacaklarını dile getirdi.

“Halkın içinde, ulaşılabilir bir başkan olacağım”

Her iki köyde de muhtarlara söz veren Sermet Nereli, yerel yönetim ile köy yönetimleri arasındaki iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti. Telefonunun herkese her zaman açık olacağını belirten Nereli, vatandaşların sorunlarını doğrudan iletebileceği, halkın içinde ve ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağını vurguladı. Nereli, İskele ve bağlı 21 yerleşim yerinin ihtiyaçlarını ortak akıl, iş birliği ve dayanışma içerisinde ele alacaklarını kaydetti.