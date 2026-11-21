Halkın Partisi (HP) milletvekili adayları, Genel Başkan Kudret Özersay başkanlığında İskele bölgesini ziyaret ederek, İskele merkez, Erenköy ve Dipkarpaz esnafıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi, broşür dağıttı. Ziyaretlerin bir parçası olarak Emekliler Derneği İskele şubesinde vatandaşlara bir konuşma yapan Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, “Bu seçim kirlenmiş ve yozlaşmış siyaset ile temiz siyaset arasındaki bir seçimdir, Kıbrıs Türk Halkının temiz siyaseti seçeceğini gittiğimiz her yerde görüyoruz” dedi.

Özersay, “Bazı siyasi partiler kendilerini adeta dev aynasında görüyorlar. Kendi verdikleri parayla canlarının çektiği türden anketler yaparak seçmeni yönlendirmeye çalışıyorlar ama özellikle kendini dev aynasında gören siyasi partileri 6 Aralık günü bir sandık sürprizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Emekliler Derneği İskele şubesindeki konuşmasında HP lideri Özersay vatandaşlardan gelen bir soru üzerine Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili olarak yakın gelecekte somut bir gelişme beklemediğini vurguladı.

Özersay, ancak limanlar, hava sahası, deniz altı kablo ve doğal gaz hatlarının yapımı gibi konularda adada fiilen var olan iki devlet ve Türkiye’nin de dahil olacağı birtakım işbirliklerinin gündeme gelebileceğini ve yeni dönemde asıl pazarlıkların bu ve benzeri konularda yaşanacağını öngördüğünü belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinin hızla ve tehlikeli şekilde silahlandığını da dile getiren Özersay “Bu ortamda hasbelkader bugün o makamlarda olanların sırf seçimde gençleri etkilemek için bedelli askerlik konusunda yapılamayacağını bildikleri halde seçim yalanları söylemeleri en hafif ifadeyle sorumsuzca davranmaktır” diye konuştu.