Seçim anketleri için son gün bugün
6 Aralık’taki seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları için son yayım tarihi bugün…
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak milletvekilliği ve yerel kuruluş organları seçimleri için açıkladığı takvimlere göre, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları ile araştırmaları bugünden sonra yayımlanamayacak.
Seçmen kartları ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımı için son gün 3 Aralık olarak belirlendi.
Seçim propagandası ise 5 Aralık’ta sona erecek.
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