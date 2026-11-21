Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak milletvekilliği ve yerel kuruluş organları seçimleri için açıkladığı takvimlere göre, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları ile araştırmaları bugünden sonra yayımlanamayacak.

Seçmen kartları ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımı için son gün 3 Aralık olarak belirlendi.

Seçim propagandası ise 5 Aralık’ta sona erecek.