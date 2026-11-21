Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi işbirliği ile düzenlenen “Kıbrıs’taki Türk Vakıf Hayratları: Mevcut Durum ve Arşiv Analizi Sempozyumu” tamamlanmasının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

ASBÜ’den verilen bilgiye göre 19–20 Kasım tarihlerinde Lefkoşa Bedesten’de yer alan sempozyum, Prof. Dr. Mustafa Güler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Prof. Dr. Abdullah Şevki Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Zeki Akçam’ın katıldığı değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Değerlendirme oturumunda ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Kıbrıs Türk vakıf mirasının korunması, belgelenmesi, bilimsel yöntemlerle araştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların daha kapsamlı ve sistematik biçimde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Kıbrıs'ın kuzeyinde ve güneyinde bulunan Türk vakıf eserlerinin tarihi ile hukuki durumlarının bütüncül bir yaklaşımla araştırılması gerektiği ve uygun şartlarda ihya çalışmalarının başlatılması gerektiği belirtildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin koordinasyonunda, ilgili arşiv kurumlarının iş birliğiyle mevcut fonların ve fihristlerin yeniden gözden geçirilmesi, kayıtların karşılaştırılması ve güvenilir bir arşiv envanterinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların önemi ortaya konuldu.

Kıbrıs Vakıf Bilgi Sistemi’ndeki (KVABİS) mevcut verilerin karşılaştırılması, eksikliklerin giderilmesi ve farklı kaynaklarda bulunan bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk vakıf mirasının araştırılmasında yalnızca yazılı belgelerle yetinilmemesi, sözlü tarih kaynaklarından ve toplumsal hafızadan da yararlanılması gerektiği vurgulanan bildiride ayrıca, vakıf belgelerinin disiplinler arası yöntemlerle incelenmesi, tarihi yapıların özgün niteliklerinin belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk vakıf mirasının tarihi ve hukuki statüsünün, güvenilir arşiv belgelerine dayalı bilimsel araştırmalarla daha ayrıntılı biçimde ortaya konulması gerektiği vurgulanarak, sempozyumda sunulan araştırmaların yayımlanarak kalıcı bir bilimsel literatüre dönüştürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Bildiride son olarak, Kıbrıs Türk vakıf mirasına yönelik bilimsel çalışmaların süreklilik kazanması ve düzenlenen sempozyumların geleneksel hale getirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya konuldu.