Toplumsal sorunlara bilimsel çözümler geliştirmek ve daha adil, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 6’ıncı Uluslararası Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Girne Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyum, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde toplumsal konuların, kurumlararası iş birliklerinin ve sosyal gelişimi destekleyen projelerin ele alındığı oturumların ardından tamamlandı.

İki gün boyunca devam eden sempozyum “Daha Adil, Daha Sürdürülebilir Bir Dünya İçin” temasıyla bilim insanlarını, akademisyenleri ve farklı alanlardan araştırmacıları bir araya getirdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılışında Girne Üniveristesi 60+ Tazelenme Üniversitesi folklör ekibi de gösteri sundu. Etkinlik kapsamında SOS Çocuk Köyü ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına kermes düzenlendi. Sempozyumda; sağlık, nitelikli eğitim, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ile amaçlar için ortaklıklar çerçevesinde toplumsal araştırma ve gelişim konuları değerlendirildi.

Eski Milletvekili ve Tarih Bilimci Dr. Hasan Topal, İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Seval Oyaltan’ın da katıldığı sempozyum, yoğun ilgi gördü. Sempozyumun açılış konuşmalarını; YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay yaptı.

Bilimsel paylaşımlarla toplumsal konular ele alındı!

Sempozyumun ilk gününde; davetli konuşmacılar Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Özgören ve JFIPP Fellow 25-26, PRME Working Group – Arts For Impact Eş Başkanı, Genel Yönetim ve Kamu Politikası Profesörü ve Sosyal Duyarlılık ve Eylem Merkezi Başkanı Dr. Divya Singhal’in konuşmalarıyla devam etti. Günün programı, Prof. Dr. Gökmen Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Hizmet Kalitesi Çalıştayı ile tamamlandı. Sempozyumun ikinci gününde ise Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yüksel Göktaş, sosyal araştırma ve geliştirme süreçlerinde etik ilkeleri ele alan davetli konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda farklı toplumsal konuların değerlendirildiği paneller düzenlendi. Prof. Dr. İpek Maaşoğlu’nun moderatörlüğündeki panelde kurumlararası iş birliği, yaşlılık, yaşam kalitesi ve toplumsal projeler; Prof. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok ve Yrd. Doç. Dr. Hande Durmuşoğlu’nun moderatörlüğündeki oturumda engellilik; Doç. Dr. Didem İşlek’in moderatörlüğündeki panelde kadın ve toplumsal projeler; Doç. Dr. Fatoş Köprülü’nün moderatörlüğündeki oturumda ise çocuk, çevre ve teknoloji konuları ele alındı. İki günlük bilimsel program, Prof. Dr. Fahriye Altınay moderatörlüğünde gerçekleştirilen doktora konsorsiyumu ve bildiri sunumlarıyla sona erdi.

YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Murat Tezer:

“Üniversitelerin hiç durmaksızın sivil topluma da hizmet etmesi gerekiyor”

Sempozyumda konuşan YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu’nun, üniversitelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini güçlendirmesi açısından önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti. Üniversitelerin bilimsel araştırmalarını toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tezer, “Üniversitelerin hiç durmaksızın sivil topluma da hizmet etmesi gerekiyor. Araştırıyoruz, araştırdıktan sonra öğrencilerimize öğretiyoruz. Ancak öğrencilerimiz ileride çalışacakları alanlarda sivil toplumla da karşı karşıya gelecekler. Bu nedenle iş birliği şart” dedi.

Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı:

“Geleceği şekillendirebilmek için bugünden üretmek, sorgulamak ve bilimi geliştirmek zorundayız”

Üniversitelerin yalnızca mezun yetiştirmekle yetinmemesi, toplumun gelişimine ve dönüşümüne de katkı sağlaması gerektiğini dile getiren Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, “Amacımız yalnızca üniversite mezunu bireyler yetiştirmek değil, toplumu da dönüştürebilmek olmalı” dedi. Bu doğrultuda Girne Üniversitesi bünyesinde yürütülen yaşam boyu eğitim çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Dağlı, yaklaşık 200 öğrencinin eğitim aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin farklı yaş gruplarına öğrenme fırsatı sunduğunu belirtti. Sempozyumun her yıl gelişerek daha geniş bir akademik çevreye ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Dağlı, “Geleceği şekillendirebilmek ve toplumumuzu yarının koşullarına hazırlayabilmek için bugünden üretmek, sorgulamak ve bilimi geliştirmek zorundayız” dedi.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl:

“Üniversiteler, içinde bulunduğu toplumu da geliştirmeli!”

Üniversitelerin sorumluluğunun yalnızca akademik çalışmalar ve bilimsel hedeflerle sınırlı olmadığını belirten YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, toplumsal gelişime katkı sağlamanın da üniversitelerin temel görevleri arasında yer aldığını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin bu sorumluluğu yerine getirmek için sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleriyle birlikte çok sayıda etkinlik düzenlediğini söyleyen Prof. Dr. Akçıl, “Üniversiteler sadece içinde bulunduğu akademik ve bilim dünyasını geliştirmek için var olmuyor. İçinde bulunduğu toplumu da geliştirmesi gerekiyor” dedi.

YDÜ Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören:

“Toplumla birlikte olmak üniversitelerin vazifesidir”

YDÜ Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, üniversitelerin akademik çalışmaların yanı sıra toplumla doğrudan ilişki kurma ve toplumsal gelişime katkı sağlama sorumluluğuna dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 30’dan fazla araştırma merkezi ve enstitünün toplumla buluşma konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Özgören, bu merkezlerin toplumsal etkileşimi güçlendiren önemli bir dinamizm oluşturduğunu ifade etti. Üniversitelerin toplumdan bağımsız bir yapı olarak düşünülmemesi gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Özgören, “Üniversiteler sırça köşk, camdan bir köşk değildir. Toplumla birlikte olmak üniversitelerin vazifesidir” dedi.

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay:

“Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez”

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, etkinliğin temel amacının toplum, kültür ve eğitim arasında köprü kurmak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve geleceğe yönelik projeler için iş birliği ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti “İnsan olmanın, bu toplumun bir üyesi olmanın en önemli noktalarından biri de birbirimize destek olmaktır” diyen Prof. Dr. Altınay, bilimin toplumsal sorunlara ortak stratejiler geliştirilmesinde yol gösterici bir rol üstlendiğini kaydetti.