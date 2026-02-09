“Müzakeler kaldığı yerden devam etmeli”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis bugün, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile telefonda görüştü.

Mitsotakis’in Çarşamba günü Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek olması öncesinde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorunu da ele alındı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, iki liderin mevcut gelişmeler ışığında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Cyprus Mail’in haberine göre görüşmede, Crans Montana'da çöken müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarına odaklanıldı.

Letymbiotis açıklamasında, "Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması için yürütülen çabalar ele alındı" dedi.

Hristodulidis ve Mitsotakis’in, adada bir çözümün temelini oluşturan ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına olan ortak bağlılıklarını yinelediklerini de belirten Letymbiotis, iki tarafın, uluslararası hukuka uygun, sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüme ulaşılması amacıyla görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiği konusunda ortak bir yaklaşımı teyit ettiğini de söyledi.

Gazeteye göre Letymbiotis, iki liderin müzakere sürecinin kesintiye uğradığı yerden, yeniden başlatılması için çaba göstermeye devam edeceğini de kaydetti.

Erdoğan ve Mitsotakis 11 Şubat Çarşamba günü, yaklaşık iki yıl aranın ardından ilk kez bir araya gelecek.