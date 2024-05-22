Üstel ve Kelle’nin ardından Arıklı da istifaya çağrıldı

Devrim DEMİR - Serap ŞAHİN

Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde pazartesi günü başlattığı eylem 3. gününde. Taleplerine yanıt alamayan eylemciler dün akşam geç saatlerde Maliye Bakanı ve Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmede olumlu bir sonuç çıkmadı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin bugün dahada sert olacağını açıklayarak tüm halkı ve çiftçileri Başbakanlık önünde toplanması için çağrı yaptı.

Polis erken saatlerde Başbakanlık önünde toplanmaya başlarken eylemcilerin bir kaç noktada toplanarak traktörlerle Lefkoşa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

YENİDÜZEN ADIM ADIM TAKİPTE

Naimoğulları'ndan Arıklı'ya...

"Sen kimsin, istifa et!"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Arıklı'ya tepki gösterdi, "Sen kimsin terbiyesiz" dedi. Traktörleri alın teri ile aldıklarını ifade eden Naimoğulları, "Sen hırsızsın açıklama yap mal varlığını bize dil uzatma. Sen kimsin ne çektiğimizi nerden bilin" diyerek, Arıklı'yı istifaya çağırdı.

Arıklı'nın reklam yapmak için ortaya çıktığını ifade eden Naimoğulları, "Bunun gibilere oy verenler bir kez daha düşünsün" dedi.

Bugün terbiyeyi Arıklı'nın alacağını kaydeden Naimoğulları, "buna haddini bildirmek görevimiz" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hayvancıların eylemine ilişkin Ada TV’de katıldığı programda, “Nereye kadar devam ederlerse etsinler hükümetin bu konuda geri adım atma şansı yoktur” açıklamasını yapmıştı. Arıklı, “Başbakanlığın kapısını kırarak, Meclisin kapısını kırarak hükümeti masaya oturtacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. 3-5 milyonluk traktörlerle gelip kapı kırıyorlar; kazanamıyorsanız bu işi yapmayın kardeşim” diyerek, üreticilerin diyalog yollarını kapattıklarını savunmuştu.

SAAT 11.00

Başbakanlık önünde üçüncü güne giren hayvan üreticilerinin eyleminde dumanlar yeniden yükseldi. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nin açıklamalarına da tepki gösteren eylemciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde de ateş yaktı.

Eylemciler Ulaştırma Bakanlığı önünde Erhan Arıklı'ya "Mal varlığını açıkla hırsız" çağrısı yaptı. Çok sayıda polis bina önünde güvenlik önlemi aldı.

Eylemciler Ulaştırma Bakanlığı binası önünde toplanarak, "Hırsız" sloganı attı. Cesareti olan bakanların üç gündür çıkıp bir açıklama yapmadığını ifade eden eylemciler, haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.

Eylemciler, Arıklı'nın açıklamalarına Ulaştırma Bakanlığı'na yumurta atarak tepki gösterdi. Eylemciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın kapısını kırdı.