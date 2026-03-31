Üstel: “Önlemler keyfi değil, küresel gelişmelerin sonucudur”

Başbakan Ünal Üstel, sendikalarla yaptığı görüşmede hükümetin ekonomi politikalarını savundu; önlemlerin küresel gelişmelerden kaynaklandığını, çalışan haklarının korunacağını ve hayat pahalılığının dondurulmayacağını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Üstel, hükümetin en zor dönemlerde sorumluluk aldığını savundu, akaryakıta uzun süre zam yapılmadığını belirtti, son zamların zorunluluktan kaynaklandığını ifade etti.

Devletin iki haftada yaklaşık 100 milyon TL gelir kaybını göze aldığını dile getiren Üstel, dört ayda bir hayat pahalılığı ödeneği verildiğini hatırlattı. Zorunlu emeklilik konusunda mağduriyet yaratılmayacağını söyleyen Üstel, emeklilerin haklarının korunacağını belirtti.

Küresel belirsizliklere dikkat çeken Üstel, savaşın ne zaman biteceğinin bilinmediğini ifade ederek hükümetin temkinli adımlar attığını savundu.