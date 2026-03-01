Üstel: “Kıbrıs büyük güçlerin satranç tahtasına dönüştürülmemeli”

Başbakan Ünal Üstel, İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in İran tarafından RAF Ağrotur istikametine iki füze fırlatıldığı ve bu füzelerin etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üstel, söz konusu açıklamanın Doğu Akdeniz’de güvenlik dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek, “Her ne kadar Rum kaynaklar bu gelişmeyi yalanlasalar dahi, bu olasılığın ortada duruyor olması adada yaşayan tüm insanları tedirgin etmiştir.” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin son dönemde izlediği politikaların Kıbrıs adasını istenmeyen bir gerilimin doğrudan etki alanına çektiğini savunan Üstel, “Kıbrıs adası, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün sağladığı güven ortamında yıllardır barış ve istikrarını korumuştur.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin büyük güç rekabetleri içinde rol alma yaklaşımının ve askeri angajmanlarının hem adanın güneyini hem de kuzeyini bölgesel çatışmaların parçası haline getirme potansiyeli taşıdığını dile getiren Üstel, “Hiçbir üs, hiçbir askeri hesap ve hiçbir küresel strateji bu adada yaşayan insanların güvenliğinden ve geleceğinden daha kıymetli değildir.” dedi.

Kıbrıs Rum liderliğine sağduyu çağrısında bulunan Üstel, özellikle Nikos Hristodulidis’in dış politikada “hayallerle değil sağduyuyla” hareket etmesi gerektiğini ifade etti. “Diplomasi bir gösteri alanı değil, sorumluluk alanıdır.” diyen Üstel, Kıbrıs’ı büyük güçlerin satranç tahtasına dönüştürmenin hem Kıbrıs Türk halkı hem de Kıbrıs Rum halkı için ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti.

Yaşanan füze hadisesinin, güneydeki yabancı askeri unsurların ve üslerin hedef olabildiğini gösterdiğini savunan Üstel, İngiltere’nin garantör sıfatının ciddi bir sorumluluk içerdiğini belirterek, adayı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Üstel ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adanın tamamının sahibi gibi hareket ettiğini, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemen eşitliğini yok sayarak aldığı kararların güvenlik risklerini artırdığını savundu.Kıbrıs Türk tarafının görüşü alınmaksızın uluslararası askeri ve stratejik angajmanlara girilmesinin iki tarafı da risk altına soktuğunu belirten Üstel, iki devletli çözüm yaklaşımının bu noktada daha net görüldüğünü ileri sürdü.

Başbakan Üstel, silahların susmasını, can kayıplarının durmasını ve diplomasinin konuşmasını arzu ettiklerini, uluslararası hukuk ve barışın yanında olduklarını ifade etti.