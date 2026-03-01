“İngiliz Başbakan Kıbrıs’ın hedef olmadığını teyit etti”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodoulidis, İngiltere Başbakanı’nın Kıbrıs’ın hedef olmadığını açık ve net bir şekilde teyit ettiğini açıkladı.

Hristodoulidis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başbakan Keir Starmer devam eden bölgesel gelişmelerle ilgili olarak aradı. Kıbrıs’ın hedef olmadığını açık ve net bir şekilde teyit etti. Doğrudan iletişimi sürdürüyoruz. Tüm ilgili makamlar sürece tam olarak dahil olmuş durumda ve gelişmeleri yakından izliyor.” ifadelerini kullandı.

