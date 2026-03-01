Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu, yarın yasama göreviyle toplanacak.
Meclis gündemine göre, saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda komitelerden gelen yasa tasarıları ve öneriler görüşülecek.
Genel Kurul'un gündeminde, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
