AÖA Başkanı Konedralı ve DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Pehlivan, KKTC Bakü Temsilciliğini ziyaret etti

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Başkanı, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner Konedralı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer’i makamında ziyaret etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, “100. Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı Anma Toplantısı” kapsamında Bakü'de bulunan Prof. Dr. Konedralı ve Prof. Dr. Pehlivan’ın temsilciliğe yaptığı ziyarette Eğitim Ataşesi Dr. Leyla Güneş de hazır bulundu.

Görüşmede, Bakü Kurultayı’nın 100. yılı anısına düzenlenen etkinlik ile bu etkinliğin eğitim ve kültür alanlarındaki izdüşümleri değerlendirildi; KKTC Bakü Temsilciliği ile eğitim ve kültür alanındaki iş birliği imkanları ele alınarak, yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.