İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hayatını kaybetti

İran basını, İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ABD-İsrail saldırısında vefat ettiğini açıkladı.

İran devlet haber ajansı ILNA, ABD-İsrail hava saldırılarında ülkenin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da öldüğünü bildirdi. Açıklamada Ahmedinejad'ın "Tahran'ın doğusundaki evinde korumasıyla birlikte hayatını kaybettiği" belirtildi.

2005-2013 yılları arasında İran'ın cumhurbaşkanlığını yapan Ahmedinejad, popülist söylemleri, Batı karşıtı çıkışları ve özellikle İsrail'e yönelik sert açıklamalarıyla biliniyordu.

Onun cumhurbaşkanlığı döneminde İran, İsrail'e yönelik tehditleri ve Holokost'u (Yahudi Soykırımı) inkâr etmesi nedeniyle uluslararası alanda izole edildi. İzlediği nükleer politika ülkeye çok sayıda yaptırım uygulanmasına ve bunun sonucunda ekonomik krize yol açtı.

Görevde olduğu sekiz yıl boyunca destekçileri giderek kendisinden uzaklaşan Ahmedinejad, zamanla sertlik yanlıları tarafından dahi tartışmalı bir figür olarak görülmeye başlandı. Muhafazakâr bir isim olan Ahmedinejad 2017'de cumhurbaşkanı adayı olarak siyasete dönmek istemiş ancak adaylığına izin verilmemişti.